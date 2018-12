Portrait d’animateur – Gabrielle Arguin

Pour Gabrielle, CFAK c’est un espace inclusif d’échange

entre pleins de gens flyés à leur façon,

un espace pour apprendre et grandir.

Nom : Gabrielle Arguin

3 mots qui la décrivent : Entreprenante, passionnée et curieuse

Âge : 22 ans

Son émission : Essais d’ici – Mercredi 11 h

A chaque semaine je vous fait découvrir un nouvel essai québécois, avec l’auteur on réfléchi, on discute et on débat d’idées.

Pourquoi ce sujet le passionne : J’aime lire et je crois que l’essai est un style littéraire particulièrement amusant pour débattre et discuter, cette émission me permet de lire d’avantage et de partager avec les autres certains réflexions ou pistes intéressantes.

Domaine d’études : Politique publique

Métier de rêve : Conseillère syndicale