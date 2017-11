Assemblée générale annuelle CFAK 88,3 FM votre radio universitaire!

L’assemblée générale annuelle de votre radio étudiante CFAK 88,3 FM aura lieu le lundi 20 novembre à 16h au pavillon G13 des résidences de l’Université de Sherbrooke.

Voici l’ordre du jour:

1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

2. Vérification du quorum

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

5. Mot du président

6. Rapport d’activités 2016-2017 et plan d’action 2017-2018

7. Rapports financiers

8. Adoption des nouveaux règlements généraux

9. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection

10. Élections des membres du conseil d’administration

11. Varia

12. Levée de l’assemblée

Pour vous remercier de l’importance que vous accordez à votre radio universitaire, un repas ainsi qu’une consommation seront servis aux 40 premières personnes.

Soyez-y!