Ces artistes qui redéfinissent le genre

Les genres musicaux n’ont jamais été aussi fluctuants : le hit Old Town Road en est la preuve. La chanson country-trap, écrite par le jeune rappeur Lil Nas X et mettant en vedette Billy Ray Cyrus, a occupé la première place du palmarès américain pendant de nombreuses semaines. Même si plusieurs sont surpris par ce phénomène, la redéfinition (et le mélange) des genres musicaux ne date pas d’hier… Mais il s’agit clairement d’une tendance qui sera en vogue pour la prochaine année. Regardons quelques artistes d’ici qui n’ont pas peur de briser les barrières!

Celui qui a pris une pause à l’automne 2017 vient tout juste de sortir un nouvel album, C’qui nous reste du Texas. Inspiré, selon ces dires, d’un pèlerinage étatsunien, ce nouvel opus est « quelque part entre le jazz, le blues, le rock, le soul et le rap ». Il est indéniable qu’Adamus est aussi inspiré par le country/folk américain des années 70, surtout sur son premier extrait, Chipotle, qui nous rappelle John Denver. Force est d’admettre que Bernard Adamus a son style bien à lui… peu importe le genre.

Si leur humour nous rappelle celui du populaire groupe Les Trois Accords, le boys band Bleu Jeans Bleu a son univers bien à lui. Perfecto, leur plus récent album, a gagné le cœur d’un nouveau public, notamment avec l’extrait Coton ouaté, dont le vidéo compte plus de cent mille visionnements sur Youtube. Ce qu’on aime? L’ambiance musicale, l’humour sympathique et le style kitsch assumé des membres du groupe.

Qualité Motel, c’est un groupe de cinq sherbrookois que plusieurs connaissent plutôt sous le nom de… Valaire. Mais attention! Les deux groupes n’ont rien à voir : Qualité Motel est un projet plus électro, et même un peu plus hip-hop, dans lequel se sont lancés les cinq gars de Valaire, depuis déjà quelques années. Leur dernier album, C’est pas la qualité qui compte, réunit des noms tels que Koriass, Fanny Bloom, Karim Ouellet et Marie-Élaine Thibert, pour un résultat non seulement étonnant, mais aussi excellent.

Ça fait maintenant quelques mois que les deux artistes aux univers musicaux très, très différents ont annoncé leur collaboration mystérieuse sur les réseaux sociaux, piquant la curiosité de plusieurs. Ce qu’on en sait, pour le moment : Mccan et Lenoir seront ensemble sur scène pour trois dates seulement, dans le cadre des Francofolies, dans un spectacle « art performance » nommé Den of Thieves. À quoi peut-on s’attendre venant de ces artistes punk-rock et rap? Une performance déjantée, assurément!