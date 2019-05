C’est l’été au 88,3 FM! – Programmation estivale

C’est l’été au 88,3 FM!

Pendant que les étudiants se la coulent douce, CFAK, elle, ne chôme pas! Au contraire, votre station préférée revient en force avec une programmation revue pour la saison estivale. Nouvelles émissions, nouveaux horaires, nouveaux animateurs : CFAK a fait son grand ménage du printemps et amorce l’été en force. Voici quelques nouveautés que vous pourrez écouter sur nos ondes dès maintenant.

Les lundis, de 19 h à 20 h, syntonise le 88,3 FM pour en apprendre plus sur l’actualité politique locale, nationale et internationale. Dans Campus libre, Antoine Dulude parlera aussi de politique étudiante et te mettra à jour sur l’actualité campus.

Mordu de cinéma? Branche-toi sur nos ondes le mardi, dès 12 h, et viens découvrir (ou redécouvrir) les films marquants du cinéma d’ici et d’ailleurs avec Alexandre Leclerc et Yannick Pinard, étudiants de 2e cycle en histoire.

Qu’ont en commun la littérature, la culture et l’actualité? Pour une chose, ils seront tous trois les thèmes à l’honneur de la nouvelle émission Littéralement vôtre, animée par Roxane Gaudreault et Albert Bourassa! Joins-toi à eux les mardis, dès 19 h.

Tu as, toi aussi, le SherbyLove tatoué sur le cœur? Viens en apprendre plus sur ce que cette belle ville a à t’offrir le mercredi, de 12 h à 13 h, dans Sors de ta zone. Marie Vachon-Fillion sera là pour te faire un topo de ce qui se fait sur le plan culturel à Sherbrooke, mais aussi dans la région de l’Estrie. Parfait pour t’imprégner de ta ville d’adoption préférée.

L’actualité, tu en mangerais pour déjeuner? Samuel Morier et Nicolas Berthiaume aussi. Les mercredis, de 17 h 30 à 19 h, ils discuteront des plus récents développements de l’actualité. Et tout ça, de façon ludique. À ne pas manquer!

Pis si ô moins n’est pas seulement une (excellente) chanson des Colocs : c’est aussi une revue musicale canadienne. Joins-toi à nos animateurs, Marc-Olivier Cholette et Yanick Pinard, les jeudis de 12 h 30 à midi, pour faire le plein de découvertes musicales bien de chez nous.

Le rap n’a plus de secret pour toi? Tu souhaites découvrir ce genre musical en pleine ascension? Peu importe! Branche-toi les ondes de CFAK le jeudi, de 19 à 20 h pour 8-0-8, une nouvelle émission musicale axée sur le rap, animée par Marc-Olivier Cholette et Tristan Lessard-Manseau.