Des spectacles à saveur d’ici en juillet à Sherbrooke

Si tu as envie de découvrir des talents locaux, cet été, ça tombe bien : en juillet, des artistes d’ici feront des prestations musicales dans les différents festivals qui animeront la ville de Sherbrooke. Amateur de folk? Amoureuse de hip-hop? Fervent de… musique? Peu importe, il y en a pour tous les goûts. Et si tu as envie d’en savoir plus, tu n’as qu’à poursuivre ta lecture!

La musique a toujours été « le plan A » de Frank Custeau, sa vocation. Son album Départs d’août, premier album solo, déborde d’authenticité, de sincérité et de sensibilité. Derrière son folk un peu country se cachent des textes drôles, engagés, parfois cyniques. D’ailleurs, l’ancien du band Les Conards à L’Orange savait depuis longtemps qu’il allait faire un album seul, un album moins punk, qui laisserait place aux mots. De là est né Départs d’août, dont les pièces seront assurément à l’honneur lors de son spectacle, le mercredi 17 juillet prochain, 18 h, sur la Scène Bistro SAQ de La Fête du Lac des Nations.

Après le crash : le titre du dernier album de Jipé Dalpé est assez explicite. C’est que l’auteur-compositeur-interprète est sorti très, très amoché d’un accident d’auto, il y a maintenant quatre ans. Non seulement n’a-t-il pas cessé d’écrire, mais Jipé Dalpé estime aussi que cette mésaventure a rendu son rock plus compact et ses textes plus crus. Le chanteur garde toutefois sa touche de subtilité et de sensibilité qui l’ont permis de remporter plusieurs prix et concours. Il survolera ses premiers albums et donnera vie aux chansons d’Après le crash le 10 juillet, à la Place de la cité, dès 12 h 15.

Tu as manqué ta chance de voir l’auteur-compositrice-interprète lors de son passage à La Petite Boîte Noire? Ou tu as tellement aimé que tu veux la revoir dès maintenant? Dans tous les cas, Juli Ann performera, accompagnée de ses musiciens, le 31 juillet, à la Place de la cité, dès 12 h 15. Forte de deux singles et d’un album, Capitaine, Juli Ann parle d’amour, dans un univers parfois mélancolique, parfois rempli d’espoir. Ces histoires pleines de vérités s’inscrivent dans un univers folk, même un peu pop, mais elles sont toujours très agréables à entendre. Un spectacle à ne pas manquer!

Dans un article publié en mai dernier, on vous parlait de ce groupe – Qualité Motel – qui s’amuse à redéfinir les genres musicaux. Celui-ci sera en prestation le 21 juillet prochain, à la Scène Bistro SAQ de La Fête du Lac des Nations, dès 22 h 30. Un spectacle qui vous en mettra plein la vue (et les oreilles) et qui se promet festif, drôle et survolté, entre électro et hip-hop. Leur dernier album « échauffera les bas de corps de toute la belle province ». Ce n’est pas nous qui le disons : c’est eux! Si vous avez envie de vous aussi vous écrier « C’pas du romarin, c’est du basilic », c’est un spectacle à voir absolument.