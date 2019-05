DIRECTEUR(TRICE) DE LA PROGRAMMATION

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Sous la responsabilité de la direction générale, à titre de directeur/directrice de la programmation,le/la titulaire du poste a la responsabilité de planifier, d’organiser et de diriger la programmation régulière et bénévole de la station de radio CFAK 88.3 FM, dans le respect de la réglementation et du mandat de la station. Le/la titulaire du poste s’occupera également de la planification de la grille horaire, de la formation des animateurs et servira de premier point de contact pour les bénévoles. Le/la titulaire du poste devra aussi travailler de pair avec la direction générale et la direction à la promotion pour mettre au point des projets ponctuels durant l’année universitaire. Il ou elle aura également à former, superviser et soutenir les stagiaires dans le cadre de leur mandat.

Toutes autres tâches connexes au besoin dont : animation, production, compilation de données d’écoute, soutien technique, etc.

Les tâches énumérées ci-dessus reflètent les principales caractéristiques du poste et ne doivent pas être considérées comme une liste exhaustive de toutes les tâches inhérentes au poste.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES :

Diplôme d’études collégiales (ou AEC) ou universitaires dans une discipline appropriée (Exemple : Études en radio & télévision, ou en communication jumelée à une expérience dans un domaine pertinent) ;

Expérience pertinente dans le domaine de la radiophonie ;

Expérience dans les secteurs d’activités en lien avec la programmation : animation, production, entrevue, etc. ;

Excellente communication orale et écrite en français et capacité à s’exprimer en anglais ;

Connaissances musicales variées ;

Maîtrise des outils informatiques : Suite Office, WordPress, Jazzler RadioStar, Adobe Audition.

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

Leadership ;

Sens de l’organisation et des priorités ;

Aptitude à communiquer (oral, écrit) ;

Excellent esprit d’équipe, capable de mobiliser et de motiver une équipe ;

Autonomie et sens des responsabilités ;

Esprit d’analyse et de synthèse ;

Créativité, dynamisme, ouverture d’esprit, pensée innovatrice et conceptuelle ;

Connaissance des enjeux de radiodiffusion de l’industrie tels que les directives du CRTC et les licences de radiodiffusion;

Connaissance des enjeux étudiants et universitaires.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Le poste est disponible immédiatement. La date d’entrée en fonction pourra toutefois être ajustée en fonction du ou de la candidate sélectionnée pour le poste, mais sera dès que possible.

Le lieu de travail est à Sherbrooke.

Travail à temps plein.

35 heures / semaine.

Pour postuler, vous devez envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à l’attention de Éric Laverdure, directeur général de CFAK, à l’adresse suivante https://bit.ly/2JHgfBm.

La date limite pour postuler est le vendredi 14 juin 2019 à 16h30.