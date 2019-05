Directeur(trice) marketing, ventes et communication

Sous la responsabilité de la direction générale, à titre de directeur/directrice marketing, ventes et communication, le/la titulaire du poste a la responsabilité de s’assurer de la cohérence de l’image de CFAK dans toutes les différentes sphères d’activité de la station dans le respect de la réglementation et de son mandat. Le/la titulaire du poste s’occupera également de la planification éditoriale des contenus se retrouvant sur le site web et les réseaux sociaux de CFAK, en plus d’assurer une supervision des publications faites sur les différentes plateformes de la station. Le/la titulaire du poste devra aussi travailler de pair avec l’équipe de direction, les employés réguliers et les bénévoles pour mettre au point des projets ponctuels durant l’année universitaire. Le/la titulaire du poste devra également faire des démarches auprès de clients potentiel afin de vendre de la publicité en ondes ainsi que de développer des partenariats promotionnels et publicitaires.

Les tâches énumérées ci-dessus reflètent les principales caractéristiques du poste et ne doivent pas être considérées comme une liste exhaustive de toutes les tâches inhérentes au poste.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:

Développer de nouvelles opportunités d’affaires ; Développer et solliciter de nouveaux clients

Assurer le bon développement des relations commerciales avec les clients directs

Élaborer, coordonner et exécuter le plan de communication externe de CREUS

Élaborer, coordonner et exécuter un plan de visibilité

Collaborer avec l’ensemble de l’équipe des ressources humaines et communication aux différents projets, initiatives et événements dans un esprit d’entraide et de support lorsque nécessaire.

Veiller au maintien et à la protection de l’image de marque de l’entreprise dans tous les éléments de communications, incluant la qualité des outils de communication;

Exigences et conditions de travail

Niveau d’études : Universitaire 1er cycle (Bac) terminé, toute autre expérience connexe en vente ou en communication sera jugée un atout.

Description des compétences :

Excellentes aptitudes rédactionnelles tant en français qu’en anglais, avec une prédominance en Français.

Fortes habiletés relationnelles et orientation clients

Capacité à faire des démarches pour acquérir de nouveaux clients

Bonne connaissance de la clientèle universitaire

Bonne connaissance d’outils web

Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et à travailler sous pression.

Capacité à planifier, organiser et gérer ses priorités.

Esprit de synthèse et d’analyse.

Fortes aptitudes dans les relations interpersonnelles.

Bonne connaissance de la musique émergeante

Excellent souci du détail.

Autonomie et débrouillardise

Connaissance musicale variée

Maîtrise des outils informatiques : Suite Office, WordPress, Suite Adobe.

Salaire offert : à discuter

Nombre d’heures par semaine : 30,00

Date prévue d’entrée en fonction : 2019-07-08

Pour postuler, vous devez envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à l’attention de Éric Laverdure, directeur général de CFAK, à l’adresse suivante https://bit.ly/2JJJl3f.