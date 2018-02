La programmation d’Hiver est lancée à CFAK!

Une programmation d’Hiver haute en couleur!

Ce lundi 22 janvier avait lieu le lancement de la programmation d’Hiver à CFAK, une émission spéciale devant public réalisée au Refuge des Brasseurs. Nous avons procédé à une présentation de nos équipes d’animation en ce début d’année 2018, chacune d’elles venant nous dévoiler ce qu’elles nous réservent pour les prochaines semaines. Programmation d’hiver qui s’annonce des plus intéressantes alors que la grille horaire, sur les ondes de CFAK 88,3 FM, est à toute fin pratique pleine et entière! Nous avons la chance cette session de laisser une place importante au Rap Queb, avec plus d’émissions spécialisées dans la sphère Hip Hop, reflétant le foisonnement de ce genre musical dans la belle province.

On débute la semaine en douceur le lundi

Notre première émission de la semaine reste depuis longtemps déjà le Réveil en douceur animé par Anna-Maria Tsanaclis tous les lundis matin dès 7h! Les meilleurs compositeurs de tous les temps, une musique douce et envoûtante, c’est ce que vous propose le réveil en douceur. On poursuit la journée avec Parle parle, jase, jase qui entre en ondes à 10h, une émission de type Talk-Show animé par l’équipe des Jeux de la communication 2018 de l’Université de Sherbrooke, une équipe d’animation de feu avec Audrey Picard, Guillaume Marcotte et Maya Arseneau. Le lundi ne serait pas le lundi sans notre désormais traditionnelle émission Va chercher le fusil avec MC Gilles. Nul besoin de présentation ici…

Après notre première Renverse de la semaine, nous avons, pour débuter la soirée, une émission de type capsule d’information sur les enjeux entourant la légalisation du Cannabis qui se déroule au pays présentement. Animée par Raphaëlle Lemelin, Parlons blunt, vise principalement le partage de documentation en lien avec le cannabis, sa biologie, sa consommation, sa prévention, sa légalisation, etc. Le but de ces courtes capsules radio est de partager des informations sur le cannabis qui sont appuyées sur des études récentes et des sources fiables.

On poursuit la soirée à 18h avec Ceci n’est pas un média, une émission de discussion sur les événements marquants de l’actualité qui analyse la couverture médiatique de ceux-ci. Avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier, ne parlons pas de la nouvelle, mais du traitement de celle-ci… . Chroniques, discussions, débats, entrevues et plus sont au rendez-vous. Dès 19h, on parle carrières, projets, recherches, motivations et plus encore avec Dis-moi ce que tu fais, une émission animée par Jean-Christophe Beaulieu.

La soirée du lundi se termine en force avec deux émissions rap, coup sur coup, Rappuccino et ThéRAPie. La première est une émission d’heure, chaque semaine dès 20h, où les animateurs Charles Dubé et Antoine Fournier vous présentent des actualités, des potins, des critiques, des chroniques et des capsules entourant le monde du rap et du hip-hop. On poursuit la soirée avec ThéRAPie, ta dose hebdomadaire de rap aux racines françaises pour soigner son spleen hivernal. Votre animateur, Alexandre Krzywonos, vous offre une émission radio musicale visant la promotion d’artistes africains, belges, français et québécois les lundis à 21 h.

Et pourquoi ne pas terminer ta soirée à 22h avec la Radio Pirate, une heure de musique underground, marginale et émergente du Québec, Canada et d’ailleurs, en compagnie de l’animateur Spike.

Un mardi bien rempli

Le mardi matin dès 10h on commence la journée avec une nouvelle émission, la Pop connection, une émission sur la pop culture, les jeux vidéos, les e-sports, les animés, mangas, romans, séries…! On poursuit la matinée avec le Palmarès CFAK et Sherbrooke dans tes oreilles, deux émissions produites respectivement par un de nos deux nouveaux venus à la direction musicale, Sylvain Besombes et notre directeur de la programmation, Samuel Préfontaine. Plus tard en soirée, on reprend la programmation dès 17h30 avec une émission au titre des plus évocateurs… Où est-ce qu’on s’en va avec ça? Cette émission traite une peu de tout, actualité, insolite, opinion… le tout animé par Sasha Audet, Nicolas Berthiaume, Charles Harvey et Jean-Maxime St-Hilaire, une belle brochette d’animateurs qui ne savent même pas où ils nous emmènent tellement c’est nébuleux.

On poursuit la soirée avec F’rapé, une émission de rap animée par Axel Poivert en ondes dès 19h. Découvrez avec F’rapé un rap exclusivement francophone, c’est a dire français, mais aussi africain, belge et suisse. C’est ensuite autour de l’équipe de l’émission Les infos contre-attaquent de nous entretenir sur l’actualité politique nationale et internationale, avec des segments objectifs, mais aussi des sujets plus légers! On termine la soirée avec une tonne de briques en écoutant l’indétrônable Marcel Jr. Nault et son émission l’Élite du Métal. Si vous voulez connaître du métal avant-gardiste et innovateur, branchez-vous sur les ondes de CFAK 88,3 FM le mardi de 21h à 23h.

Une programmation de feu le mercredi

Après le Snooze et la Renverse en reprise, on se transport dans l’univers du droit le mercredi dès 11h avec En ondes et légal. Animé par des équipes de Pro Bono – Université de Sherbrooke, des étudiants en droit viennent parler d’enjeux légaux liés à la vie de tous les jours, et présentent des cas réels, les arguments qui s’affrontent ainsi que la jurisprudence qui y est associée. C’est ensuite au tour d’Éric Laverdure, notre deuxième directeur musical à CFAK, accompagner de ses acolytes Jesse Théoret et Jérémie Tessier-Vignault, d’animer l’émission Les dessous de l’oncle Sam. Les trois comparses prennent le relais à 12h et viennent nous instruire sur ce qui se passe au sud de la frontière. En début de soirée, c’est avec une émission culinaire qui sort de l’ordinaire qu’on s’ouvre l’appétit, dès 18h. Les chroniques du frigidaire, animée par Marie-Pier Bousquet, Jocelyn Cadorette et Simon Boucher est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de l’alimentation, les découvertes culinaires, les gadgets technos, etc. Une aventure gourmande à ne pas manquer.

La soirée continue avec des arômes de café, où l’on vous présente une émission sur le ballon rond à 19h, émission intitulée Soccer cofee. Ayoub Hammoudi vous entretient sur sa passion pour le foot avec des collaborateurs et des entrevues qui vous permettront de suivre les athlètes de haut niveau et les équipes des ligues majeures. C’est ensuite autour de Marie-Hélène Choquette et de Christophe Pilon de nous faire vibrer, en musique, au son des compositions de créateurs passionnés, avec des invités qui viennent discuter de leur parcours et de leur démarche créative. La soirée se poursuit en musique à 21h avec Transistor une refonte de l’ancienne émission Le Chalet où Alexandre Perreault nous propose une musique 100% francophone. On parle des artistes et des spectacles à venir à Sherbrooke. On termine notre mercredi avec Ça Brass en Estrie! une émission musicale entièrement dédiée à la famille des cuivres.

Et il n’y a pas que des 5 à 8 le jeudi…

Dès 10h on commence sur les chapeaux de roue avec Arrête ton char, une émission de musique québécoise produite par nos cousins français de la radio du Campus de l’Université de Montpellier, notre ville jumelle! Luc Markiw nous présente le point de vue français sur notre musique d’ici… Ça promet d’être intéressant! On enchaîne avec Nova Res à 11h, une émission d’actualité québécoise et canadienne sous l’angle d’un étudiant de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Après une heure de contenu plus sérieux, pourquoi ne pas poursuivre avec une gang complètement déjantée? L’équipe des Chroniques des frères Actaire va vous amener complètement ailleurs, dans un univers de personnages fictifs et de superhéros. Les chroniques des frères Actaire sont des pastilles culturelles hebdomadaires, tournées minimalement à 50 % vers la bande dessinée (le domaine de prédilection des frères), mais aussi vers la musique, les livres, le cinéma (et même parfois les animaux).

Pour débuter la soirée, à 17h30 on se retrouve dans un univers geek avec Remix ta console, une émission consacrée exclusivement à la musique de jeux vidéo, mais qui touche à tous les styles musicaux sous cet angle particulier. Notre animateur de longue date Simon Boucher est un passionné de l’univers musical entourant les jeux vidéos et il vous fera faire le tour de son univers en passant par le rock, le classique et la musique techno. La soirée se poursuit dès 19h avec Quoi de neuf CFAK? une émission animée par notre co-directeur musical Éric Laverdure et consacrée exclusivement aux nouveautés qui font leur entrée à votre station préférée. À 20h, c’est le moment de relaxer un peu avec Mangue goyave et reggae, l’émission de radio dédiée à la musique Reggae. Principalement axé sur le style roots des années 1970, ce voyage musical explore le reggae à travers les époques et les continents. On termine notre programmation du jeudi avec Les grandes voix, une émission qui présente les grands opéras et les grandes personnalités de cet univers du Grand Art.

Pour terminer la semaine en beauté

On commence la dernière journée de la semaine avec une nouvelle mouture du Ré-Show – deuxième service. Nouveautés télé, techno, cinéma ou nouvelles insolites, le vendredi dès 10h, Alex Baillargeon vous présente l’actualité de la semaine et la revue des grands titres, à sa manière. La journée se poursuit tout en culture à 11h avec Cinérama, une émission animée par Serge Langlois, le directeur général à CFAK.

On poursuit sur l’heure du dîner avec notre Menu politique, une émission animée par des étudiants de l’École de politique appliquée. Jean-Victor Simoneau et Gabrielle Arguin couvriront avec vous l’actualité politique municipale, provinciale et fédérale et traiteront de dossiers politiques qui font surface dans les médias.

Pour la dernière journée de la semaine, 100% Vert et Or prend la place de la Renverse à 16h. On y parle des différentes équipes sportives à l’UdeS, des résultats sportifs, des compétitions à venir, avec des entrevues et des portraits d’athlètes du Vert et Or. On reprend ensuite notre revue politique à 17h avec Cocktail politique où nos animateurs du midi reviennent cette fois-ci avec une formule plus décontractée, débattre d’enjeux politiques en laissant un peu dépasser le jupon! On verse un peu plus dans l’opinion et le questionnement, un peu de subjectivité, donc. On retrouve ensuite l’univers geek dès 17h30 avec Les geeks ont raison, une émission produite par nos confrères de CISM à l’Université de Montréal et animée par Étienne Dubuc.

La soirée se poursuit tout en culture locale à 17h30, avec la diffusion de séquences captées lors des soirées micro ouvert des Cabarets Centre-Ville. Une demi-heure des meilleurs moments de ces soirées mémorables qui ont lieu au café Signing goat tous les 3e mercredis du mois. On continue à 19h30 dans cette incursion du monde du spectacle, avec Les shows (pas) live, une plage horaire où l’on présente des performances live enregistrées dans les salles de la région. On termine la semaine avec Entre ciel et terre, une émission de musique métal et hard rock qui déménage, le tout animé par Luc Lainé!

Une grosse session, donc, sur les ondes de CFAK 88,3 FM! Avec une telle programmation d’Hiver, vous allez clairement trouvez de quoi vous mettre dans les oreilles pour les prochaines semaines. Si vous avez manqué la soirée de lundi, vous pouvez quand même écouter ou réécouter notre émission spéciale!