La trame sonore de la vie d’Alexandra Dupuis

Alexandra était, jusqu’à la semaine dernière, Directrice marketing, ventes et communication pour CFAK. Elle est depuis partie remplir de nouvelles fonctions et réaliser de nouveaux défis dans son coin de pays, au Saguenay. Avant de nous quitter, elle a pris le temps de répondre à quelques-unes de nos questions pour nous permettre d’en apprendre plus sur sa relation avec la musique, ses chansons et albums fétiches… Tout ça, dans le cadre d’une nouvelle série « La trame sonore de ma vie », qui vous permettra d’en apprendre un peu plus sur l’équipe de CFAK. Bonne lecture!

Qu’est-ce que signifie la musique pour toi?

D’aussi loin que je me souvienne, il y avait toujours de la musique qui jouait à tue-tête dans la maison (je ne retiens pas des voisins!). J’ai eu la chance de découvrir toute une gamme de styles musicaux grâce à mes parents qui m’ont initié très jeune au blues, au rap, au gospel, au rock, etc. Grande nostalgique que je suis, je crois que la musique a ce merveilleux pouvoir de créer des souvenirs au cœur de notre esprit et ainsi, de nous transporter directement à ces moments que l’on veut revivre.

En quelques mots, parle-nous de ta chanson préférée et dis-nous pourquoi on devrait absolument aller l’écouter?

Si tu n’as pas déjà entendu la chanson Killing Me Softly With This Song de The Fugees, tu dois le faire IMMÉDIATEMENT. Un classique des années 90 qui donne des frissons et qui donne envie de chanter beaucoup trop fort!

Quelle est la chanson qui te fait penser aux vacances?

Red Red Wine, de UB40

Peux-tu nous nommer une chanson que tu aurais aimé écrire?

Poetic Justice, de Kendrick Lamar et Drake

Quelle est, selon toi, la chanson de roadtrip par excellence?

Toutes les chansons de Beyonce ou de Céline Dion

Si tu ne pouvais écouter qu’un seul album pour le reste de tes jours, quel serait-il?

My Beautiful Dark Twisted Fantasy, de Kanye West

Peux-tu nous nommer une chanson que tu connais de A à Z (jusqu’aux back vocals)?

C’est gênant, mais c’est sans aucun doute Shake That Ass de Eminem et Nate Dogg!

Quelle est ta chanson « plaisir coupable »?

Gigi L’Amoroso, de Dalida

Finalement, quelle est une chanson qui joue dans ton film préféré?

Space Oddity, de David Bowie, qui joue dans le magnifique film C.R.A.Z.Y.