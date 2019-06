Les découvertes musicales de juin

Ne t’en fais pas : l’été arrivera bel et bien! D’ailleurs, CFAK te propose quatre nouveaux albums à ajouter absolument à ta playlist pour la belle saison. Et en attendant le soleil, on est certain que ces artistes ajouteront un peu de joie dans ton cœur…

Il y a plus d’un mois, on apprenait que l’ancien chateur du groupe Medora, Vincent Dufour, lançait un nouveau projet solo sous le nom de Valence. Son premier album, Cristobal Cartel, vient tout juste de voir le jour et déjà, on adore. Un album smooth à souhait, que l’auteur-compositeur-interprète qualifie lui-même de « art-pop ». Et que dire de la plume de Vincent Dufour? Cristobal Cartel est un album qui vaut la peine d’être écouté et réécouté… toute l’été!

Les amateurs de folk-rock ne seront pas en reste, puisque JP Couet et ses musiciens ont récemment lancé Longue pointe, et ce, juste à temps pour l’été. Le EP de quatre morceaux, fortement inspiré des années 1990, est d’ailleurs disponible sous forme de… cassette! Si tu ne sais pas ce qu’est une cassette, tu peux aussi écouter l’excellent JP Couet un peu partout sur le Web, ne t’en fais pas.

Deux ans après avoir lancé son premier album, la sherbrookoise Virginie B. lance son nouvel EP, MARGO, qu’elle décrit comme un « comprimé musical sur plaque tournante ». L’auteure-compositrice-interprète nous offre son premier EP en langue française, toujours dans le folk urbain. Des pièces rafraîchissantes et entraînantes : il est presque impossible de ne pas taper du pied en écoutant la quatrième pièce, Métronome. Parfait pour un roadtrip!

Peut-être avez-vous déjà vu Léo Piché dans une salle de spectacle près de chez vous : depuis maintenant une dizaine d’années, l’auteur compositeur-interprète se produit partout au Québec, dans les salles et les festivals. En mai dernier, Léo Piché a fait paraître Le robot, un premier EP de quatre titres aux sonorités très pop. Un EP qui s’écoute à merveille et qui nous accroche dès la première écoute. On en veut plus!

Envie de faire d’autres découvertes musicales? N’oublie pas de te brancher au 88,3 FM!