Les prestations à ne pas manquer au Sherblues & Folk

Le Sherblues & Folk, c’est une cinquantaine de spectacles en plein cœur de Sherbrooke, dont plus de trente sont offerts gratuitement. Du 3 au 7 juillet prochain, des artistes blues et folk feront vibrer la ville à toute heure du jour (et de la nuit), sur des scènes intérieures et extérieures. Autrement dit : il y en aura pour tous les goûts, lors de cette 10e édition! Et CFAK a sélectionné quatre artistes à voir absolument dans le cadre du festival.

Québec Redneck Bluegrass Project

Spectacle ou… party? On ne sait jamais ce que nous réservent les membres de Québec Redneck Bluegrass Project. Ce qu’on sait, c’est que le 6 juillet prochain, le groupe saguenéen enflammera la scène du Théâtre Granada. Une soirée qui se promet folk, punk, bluegrass (oui, oui) et à l’image de la fierté québécoise. Venez écouter et apprécier les textes de JP « Le Pad » Tremblay et vous déhancher sur le bruit d’une mandoline, d’un violon, d’une guitare et d’une contrebasse – tout ça! – pour seulement 27 $. Les billets sont en vente dès maintenant!

Raphaël Dénommé

Ce n’est pas une ni deux performances qu’offrira Raphaël Dénommé dans le cadre du festival, mais bien trois! Ne manquez pas ce jeune auteur-compositeur-interprète au talent brut les 3 et 4 juillet, alors qu’il se produira à la scène Rythme & Blues de la rue Wellington Nord (3 juillet, 17 h 30), au Café Bla-Bla (4 juillet, 18 h) et au Liverpool (4 juillet, 23 h). Celui que l’on a comparé à nulle autre qu’André Fortin et Bernard Adamus présentera ses compositions et quelques extraits de son dernier album, Bayou Saint-Laurent. Les trois représentations sont offertes gratuitement.

Jeffrey Piton

Celui qui en a charmé plus d’un lors de son passage à La Voix sera à Sherbrooke pour deux représentations très spéciales : une, gratuite, le 5 juillet à 18 h au Café Bla-bla et une à bord de l’Orford Express, en compagnie de la talentueuse Jordane, pour 99 $, incluant la randonnée et le repas. Que choisirez-vous? Dans tous les cas, il est certain que vous aurez droit à un doux moment accompagné des textes touchants, chargés d’émotions, de Jeffrey Piton. Entre le folk et la pop, l’anglais et le français, l’artiste offrira sans aucun doute des prestations mémorables.

Joe Bel

« Instinctive et autodidacte », Joe Bel est née en France, dans une famille traversée par les émotions du soul, du folk et du rock. Son premier album bilingue est enregistré au Québec, à Montréal. Ses textes, comme sa voix mielleuse, parfois écorchée, nous donne envie d’écouter ses chansons en boucle. Joe Bel performera à Sherbrooke pour la toute première fois et présentera ses pièces soul-folk gratuitement, sur la scène Rythme & Blues de la rue Wellington Nord (3 juillet, 18 h 45) et à La Petite Boîte Noire (4 juillet, 23 h).

Rendez-vous sur le site du Sherblues & Folk pour découvrir la programmation complète du festival!