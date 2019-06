Les suggestions CFAK X La Petite Boîte Noire

En juin, CFAK t’invite à La Petite Boîte Noire! L’OSBL culturel, situé au centre-ville de Sherbrooke, propose depuis maintenant 5 ans des spectacles musicaux variés, en plus de soirées littéraires et humoristiques. Envie de découvrir de nouveaux talents? D’encourager des artistes locaux? De chanter et danser? CFAK t’a sélectionné quatre spectacles à ne pas manquer pour faire un peu de tout ça!

Charles Ratté est d’abord connu comme étant le chanteur et guitariste du groupe sherbrookois Lithium Bridge, gagnant du concours I’ll Musik en 2017. Le 7 juin, l’ancien du cégep de Sherbrooke dévoilera son nouveau projet solo. À quoi s’attendre? Des pièces tant anglo que franco, du indie rock, mais aussi du jazz et du soul.

Quand? Le vendredi 7 juin

Combien? 10 $ en prévente, 12 $ à la porte

Pour qui? Les amateurs d’Indie rock et d’artistes locaux

Bien connu sur la scène rap en France, Lord Esperanza fait son bout de chemin au Québec. Celui qui rap sur quelques morceaux avec FouKi vient tout juste de lancer un nouvel album – son 5e depuis 2017! – Drapeau Blanc. À seulement 22 ans, Lord Esperanza cumule les millions de visionnements sur Youtube, plateforme sur laquelle il s’est fait connaître.

Quand? Le jeudi 13 juin

Combien? 22 $ en prévente, 25 $ à la porte

Pour qui? Les fans de Nekfeu et de rap engagé

Qui aurait cru que ce serait un groupe « folk-trash post-trad » qui allait, en 2017, déclasser Justin Bieber et Despacito du palmarès de CKOI? Et pourtant! Les Chiens de Ruelles ont réussi cet exploit, avec Roadtrip, chanson qui a gagné le cœur des québécois et fait connaître le groupe au grand public. Vient danser et chanter avec le groupe originaire de Tadoussac, le 14 juin prochain!

Quand? Le vendredi 14 juin

Combien? 12 $ en prévente, 15 $ à la porte

Pour qui? Quiconque aime Bernard Adamus, les Colocs, Lisa Leblanc, Nirvana ou Québec Redneck Bluegrass Project

L’auteur-compositeur-interprète Juli Ann, sherbrookoise d’adoption, nous touche droit au cœur avec son nouvel album, Capitaine, qui vient tout juste de fêter son premier anniversaire. Accompagnée de ses quatre musiciens, Julie Ann promet d’être douce, touchante, bouleversante… et tu ne veux pas manquer ça!

Quand? Le vendredi 28 juin

Combien? 10 $ à la porte

Pour qui? Ceux qui veulent passer un tendre moment