Nouvelle plateforme musicale lancée par Musique Nomade

La musique est un patrimoine important pour la société québécoise. Toutefois, nous ne sommes pas les seuls pour qui la musique représente un bien inestimable.

Le 20 novembre dernier, Musique Nomade, un organisme à but non lucratif de production et promotion de musiciens autochtones traditionnels et contemporains qui se promène à travers le Québec, a lancé officiellement une toute nouvelle plateforme de diffusion de musique en ligne : NIKAMOWIN. En Atikametw , Nikamowin signifie « musique » ou « chanson ». Un nom parfaitement adapté à cette plateforme. Cette dernière vise à souligner le talent musical des cultures autochtones au cœur d’un répertoire de plus de 150 articles plus doués les uns que les autres. Tout en facilitant l’accès au public à du contenu autochtone, ce registre permet aussi de faire des recherches par nations, par style et par langue. Il y est aussi possible de se créer des listes d’écoute et d’y trouver des titres vedettes.

CFAK tenait à souligner cette remarquable initiative qui ne fera que bonifier notre paysage musical.

