Portrait d’animateur – Catherine Brousseau

Pour Catherine, CFAK, c’est une petite famille. Lorsque j’arrive à la station de radio,

je me sens très bien et comme chez moi. Pour moi la radio CFAK

c’est une radio qui est là pour nous faire évoluer.

Nom : Catherine Brousseau

3 mots qui la décrivent : Émotive, impulsive, sarcastique

Âge : 23 ans

Son émission : Le Touski – Lundi au jeudi 16 h 30

Le TOUSKI, une émission qui se concentre beaucoup sur la culture. On y parle d’humour, de culture, de cinéma, de télévision, de littérature et bien plus encore. Chaque semaine, on reçoit plusieurs invités intéressants et c’est ce qui rend le tout très plaisant.



Pourquoi ce sujet le passionne : L’émission le TOUSKI et moi, c’est un match parfait. J’adore tout ce qui est en rapport avec la culture. Chaque semaine, j’en apprends davantage et je me considère tellement chanceuse d’animer cette émission. Jamais dans ma vie je ne pensais qu’un jour j’allais jaser avec les humoristes qui me font rire ou encore les artistes qui me font pleurer. J’ai l’impression de rêver chaque semaine.

Domaine d’études : Communication appliquée

Métier de rêve : Très bonne question !