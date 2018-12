Portrait d’animateur – Léa Roy

Pour Léa, CFAK c’est une radio ouverte à tous.

Nom : Léa Roy

3 mots qui la décrivent : Passionnée, spontanée et attentionnée

Âge : 21 ans

Son émission : Soyons punk! – Lundi 22 h 00

C’est une émission qui fait passer de la musique punk et métal sur les ondes. Ainsi, le tout peut passer du pop punk au hardcore. J’y passe des groupes plus connus, et des groupes moins connus; des groupes locaux, et des groupes internationaux.

Pourquoi ce sujet le passionne : J’adore la musique punk et métal. J’adore aussi la mentalité punk, alors je me base sur celle-ci pour bâtir mon émission. Je suis aussi très intéressée par cette scène musicale, j’ai donc de la facilité à en parler.

Domaine d’études : Communication marketing

Métier de rêve : Travailler dans l’industrie de la musique, soit directement avec les bands ou avec une maison de disque.