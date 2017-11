Votre radio CFAK : nominée comme « Radio de l’année » au GAMIQ!

Le 10 octobre dernier se tenait le dévoilement des nominés pour le gala GAMIQ 2017. Nous avons eu l’honneur d’apprendre que nous étions nominés dans la catégorie « Radio de l’année ».

Pour voter pour votre radio CFAK c’est par ici :

https://projetpapineau.com/project/gamiq-2017-vote-du-public/

Qu’est-ce que l’AMIQ?

L’AMIQ est l’Association de la musique indépendante du Québec, un organisme dédié à la promotion, le soutien et la diffusion de la musique émergente et alternative du Québec. Elle a été créée par Patrice Caron, ancien rédacteur en chef du magazine musical Bang Bang. Depuis 2006, l’AMIQ présente le Gala alternatif de la Musique indépendante du Québec (GAMIQ). Son but? Souligner l’année qui se termine, les nouveautés et le travail de nos artistes émergents/alternatifs québécois.

LE GAMIQ 2017, C’EST QUOI, QUAND ET OÙ?

Le gala GAMIQ 2017 se tiendra au Café Campus, le 26 novembre prochain. Il sera animé par le duo Sèxe Illégal pour une deuxième année consécutive. Au cours de la soirée, 12 artistes différents donneront des prestations, tels que Gab Paquet, Crabe, Samuele, Bad Nylon ou encore Orloge Simard. Enfin, les nominés ayant récolté la majorité des votes du public et des intervenants culturels du milieu émergent se décerneront des Luciens tout au long du Gala.

Félicitations et bonne chance à tous les nominés!

Les différentes nominations du GAMIQ 2017: